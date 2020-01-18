Denizli'de fuhuş çetelerine operasyon: 71 gözaltı - Son Dakika

Denizli'de yabancı uyruklu kadınlara fuhuş yaptıran suç örgütlerine yönelik operasyonda 50 yabancı uyruklu kadın ile fuhşa aracılık eden 2'si kadın 21 kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kent merkezi ve Pamukkale'de yabancı uyruklu kadınlara fuhuş yaptıran organize suç örgütlerine yönelik çalışma başlattı. Çalışma kapsamında gece kulübü, eğlence merkezi ve günlük kiralanan evlerin de aralarında olduğu 30 ev ve iş yerine, jandarma özel harekat birliklerinin de katılımıyla eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda 50 yabancı uyruklu kadın ile fuhşa aracılık eden 2'si kadın 21 kişi gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramada 7 ruhsatsız tabanca ve bunlara ait mermilerle suçtan elde edilen 30 bin lira ile yüklü miktarda döviz ele geçirildi.

Öte yandan 25 kişinin gözaltına alındığı bir eğlence merkezinin çalışanları, operasyonu görüntüleyen basın mensuplarına saldırarak darbetmeye çalıştı.

Yabancı uyruklu kadınlar hakkında sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğünce işlem başlatıldı. 21 şüphelinin jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.