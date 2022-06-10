Denizli'de fuhuş çetine darbe - Son Dakika
Üye Girişi

Denizli'de fuhuş çetine darbe

10.06.2022 19:59
Denizli'de fuhuş çetine darbe

Denizli'de 2 ay yapılan takip sonucu 16 apart dairesine gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda, 4 şüpheli ve 16 kadına 317 bin TL para cezası uygulandı.

Denizli'de 2 ay yapılan takip sonucu 16 apart dairesine gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda, 4 şüpheli ve 16 kadına 317 bin TL para cezası uygulandı.

Denizli genelinde "Fuhşa Teşvik, Aracılık, Zorlama ve Yer Temini" suçunu işleyen şahısların yakalanmasına yönelik ekipler harekete geçti. Denizli'ye bağlı Siteler ve İncilipınar mahallelerinde kiraladıkları apart dairelerinde fuhuş yapıldığı şeklindeki gelen ihbarlar üzerine çeteye yönelik operasyon başlatıldı. Yerleri teker teker belirlenen organizasyonlar 2 ay boyunca teknik ve fiziki takip edildi. Çok sayıda ekibin katılımıyla 16 ayrı apart dairesine eş zamanlı düzenlenen operasyonda 4 şüpheli ile 16 kadın yakalandı. Apart dairelerinde yapılan aramalarda, çok sayıda cinsel içerikli ürün ve 2 adet sustalı tabir edilen bıçak ele geçirildi.

Fuhuş yapan şüphelilere ve eskort kadınlara toplam 317 bin 850 TL idari para cezası uygulandı. "Fuhşa Teşvik, Aracılık, Zorlama ve Yer Temini" suçundan adli makamlara sevk edilen 4 şüpheli ise tutuklanarak cezaevine gönderildi. - DENİZLİ

YORUMLAR
500
Denizli'de fuhuş operasyonunda yakalanan 4 şüpheli tutuklandı Denizli'de fuhuş operasyonunda yakalanan 4 şüpheli tutuklandı Denizli'de define amaçlı kazıda meydana gelen patlamada bir kişi yaralandı Denizli'de define amaçlı kazıda meydana gelen patlamada bir kişi yaralandı
Kaynak: İHA

Denizli, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Denizli'de fuhuş çetine darbe - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
19:53 Samsung'dan skandal hata! iPhone reklamı yaptı
19:28 4 kişi, liseli kızlara önce laf attı, daha sonra arabayla ezdi
18:49 Ekonomik adımların ilki olan GES'in detayları ortaya çıktı
18:44 "Pazara gidiyorum" diyerek evden ayrılan kadından 5 gündür haber alınamıyordu! İşin gerçeğinin gönül ilişkisi olduğu anlaşıldı
18:11 Zeljko Obradovic'in yanındaki kadınla ortaya çıkan görüntüleri gündem oldu!
18:06 Esnaf ziyaretinde bir kadının Babacan'a sitemi dikkat çekti: Siz her şeye göz yumdunuz
18:03 Bakan Akar'dan Yunanistan'a sert tepki: Karşılık vermeye devam edeceğiz
17:52 Yeni ekonomi adımlarına bir yenisi daha eklendi: Yabancı yatırımcıya SWAP imkanı
16:59 Real Madrid'in yıldızı Vinicius'un İspanyol model Esposito'ya attığı mesaj ifşa oldu: Ünlüyüm, kaslıyım, benimle tanışmak ister misin?
16:27 Galatasaray'da yarın yapılacak başkanlık seçiminin en güçlü adaylarından Dursun Özbek, Coca Cola CEO'su Burak Başarır'ı da ekibine aldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.06.2022 20:07:10. #1.11#
SON DAKİKA: Denizli'de fuhuş çetine darbe - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement