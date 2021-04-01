DENİZLİ Denizli'de fuhuş operasyonu 3'ü kadın 5 gözaltı - Son Dakika

Denizli'de fuhuş operasyonu 3'ü kadın 5 gözaltı

DENİZLİ'nin Çivril ilçesinde fuhuş yaptıkları belirlenen 3 kadın ile fuhşa aracılık edip, yer temin ettikleri tespit edilen 2 kişi jandarmanın operasyonuyla yakalanarak, gözaltına alındı. Adreste yapılan aramada ise çok sayıda cinsel gücü artırıcı ürün ele geçirildi.

Çivril İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan çalışmada A.C. (70) ile H.O.'nun (68) 3 kadına zorla fuhuş yaptırdığı tespit edildi. Ekipler, bir süre teknik ve fiziki takibe aldıkları şüphelilerin Kocayaka Mahallesi'ndeki adresine operasyon düzenledi. Operasyonda fuhşa aracılık edip, yer temin ettikleri tespit edilen A.C. ve H.O. ile fuhuş yaptıkları belirlenen 3 kadın gözaltına alındı. Adreste yapılan aramada, cinsel gücü artırıcı ürünler ile 1 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Gözaltına alınan 3 kadın, savcının talimatıyla serbest bırakılırken, A.C. ile H.O., jandarmadaki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edildi.