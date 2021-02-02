Denizli'de fuhuş operasyonunda yakalanan 2 şüpheli tutuklandı - Son Dakika

Adliyeye sevk edilen 2 kadın ise çıkarıldıkları hakimlikçe "fuhuş, fuhşa teşvik veya yer temin etme" suçundan tutuklandı.

Adreste yapılan aramalarda cep telefonu ve dizüstü bilgisayar ele geçirildi.

Apart yetkilisine de mevzuata uymadığı gerekçesiyle 9 bin 832 lira idari para cezası kesildi.

Söz konusu adresi izlemeye alan ekipler düzenledikleri operasyonda 8 kişiyi yakaladı. Bu kişilere 7 bin 740 lira ceza uygulandı.

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