Ayrıca, fuhuş yaptıkları belirlenen 16 kadına toplam 317 bin 850 lira idari para cezası uygulandı.

Kaynak: AA

Ahlak Büro Amirliği, Emniyet Müdürlüğü, Denizli, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Denizli'de fuhuş operasyonunda yakalanan 4 şüpheli tutuklandı - Son Dakika

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