Denizli'de gasp ve hırsızlık zanlısı 4 kişi, tutuklandı - Son Dakika

Denizli'de gasp ve hırsızlık suçlamasıyla yakalanan 4 yabancı uyruklu tutuklandı.



Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, kentte gasp ve hırsızlık olaylarına yönelik çalışma başlattı.

Ekipler çevredeki güvenlik kamerası kayıtlardan şüphelilerin Suriye uyruklu 4 kişi olduğunu belirledi.



Pamukkale ve Merkezefendi ilçesindeki 4 ayrı adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonda A.A, O.E, A.U ile Y.A. gözaltına alındı.



Polisteki ifadelerinde suçlarını kabul eden şüpheliler, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.