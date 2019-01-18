Son Dakika Haberleri: Denizli'de 'Gaybubet Evleri'ne Operasyon: 6 Gözaltı

Denizli'de 'Gaybubet Evleri'ne Operasyon: 6 Gözaltı

58 dakika önce

Denizli'de polis tarafından Fetullahçı terör örgütünün (FETÖ) 'gaybubet evleri'ne yapılan operasyonda aralarında kadınların da olduğu 6 kişi gözaltına alındı.

Denizli'de 'Gaybubet Evleri'ne Operasyon: 6 Gözaltı, System.String[]
Denizli'de polis tarafından Fetullahçı terör örgütünün (FETÖ) 'gaybubet evleri'ne yapılan operasyonda aralarında kadınların da olduğu 6 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Denizli İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ekipleri, haklarında yakalama kararı bulunan ancak yapılan çalışmalarda yakalanmayan şahıslara yönelik operasyon düzenledi. TEM ekipleri şahısların saklandıkları ve 'gaybubet evleri' olarak adlandırılan 6 farklı adrese eş zamanlı baskınlar düzenledi. Baskınlarda örgüt mensubu olduğu öne sürülen F.R.K, S.B, V.D, A.D, M.A.C, ve H.H. isimli şahıslar yakalandı. Gözaltına alınan şahısların bazılarının önceki dönemlerde yayınlanan Kanun Hükmünde Kararnameler (KHK) ile kamu görevlerinden ihraç edildikleri bazılarının ise örgütün aday hakim, savcı evlerinde kaldıkları belirlendi. Aralarında kadınların da bulunduğu şahısların kaldıkları evlerde yapılan aramalarda ise sahte kimlikler ile cep telefonu ve dijital materyaller de ele geçirildiği bildirildi.

Şahıslar geniş güvenlik önlemleri altında polis kontrolünde bindirildikleri minibüs ile adliyeye götürüldü. - DENİZLİ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.01.2019 02:50 Kaynak: İHA

Polis, Denizli, 3. Sayfa
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