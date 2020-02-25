Denizli'de gazetecilere 'basın kartı' yönetmeliği ve alma şartları anlatıldı - Son Dakika

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Muğla Bölge Müdürlüğü tarafından, Denizli Gazeteciler Cemiyeti'nde (DGC) basın kartları yönetmeliği ve alma şartları ile ilgili bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi.



Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Muğla Bölge Müdürü Sezgin Sağun ve Denizli Basın Kartları Sorumlusu Erdal Şener DGC'de düzenlenen toplantıda basın mensuplarına basın kartı ile ilgili bilgilendirmelerde bulunuldu.



Toplantıda sunum ile birlikte basın kartına nasıl başvuru yapılacağını ve sürecin nasıl işlediğinden bahseden Sağun, "Önceden sarı basın olarak bilinen kartlar şuanda kullanılmıyor. Yeni basın kartlarının şekilleri ve renkleri de değiştirildi. İlk defa basın kartı almak isteyenler Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'nın internet sitesi üzerinden gerekli koşulları karşılıyor ise oradan başvuru yapabilir. 18 yaşını doldurmuş, en az lise dengi okuldan mezun olmak, kısıtlı ya da kamu hizmetlerinden mahrum olmamak, bir suç işlememiş olması ve anayasal düzene karşı işlenmiş suçların bulunmaması gerekiyor. Ayrıca çalıştığı kurum veya kuruluşlarda kişinin basın kartını alabilmesi için sözleşmesinin olması ve sigorta primlerinin uygun bir şekilde yatırılmış olması gerekiyor. Basın kartı sahipleri meslekte ara vermeden 18 yıl boyunca çalıştığı süre içerisinin ardından 'Sürekli Basın Kartı' için başvuruda bulunabilir" dedi.



Toplantının ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan Sağun, basın kartları ile ilgili güncel şartlardan bahsederek sorulara cevap verdi.



Öte yandan, DGC Başkanı Mustafa Karaçay'da toplantıya katıldı. - DENİZLİ