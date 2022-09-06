Eski eşi tarafından sokak ortasında tacize uğradı - Son Dakika
Üye Girişi

Eski eşi tarafından sokak ortasında tacize uğradı

06.09.2022 14:30
Eski eşi tarafından sokak ortasında tacize uğradı

Denizli'de gece saatlerinde sokakta yürüdüğü sırada eski eşi tarafında tacize uğrayan kadın hayatının şokunu yaşadı.

Denizli'de gece saatlerinde sokakta yürüdüğü sırada eski eşi tarafında tacize uğrayan kadın hayatının şokunu yaşadı. Bağırma sesi üzerine olay yerinden kaçan eski koca, ekipler tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Olay, Merkezefendi ilçesine bağlı Karaman Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; gece saatlerinde evinin mahallesindeki sokakta yürüyen Ö.A., yanına gelen eski eşi O.Ç.'nin tacizine uğraması sonrası bağırmaya başladı. Bağırma seslerinin ardından eski eş koşarak bölgede uzaklaşırken, ihbar üzerine bölgeye güvenlik güçleri sevk edildi. Olay yerine giden ekipler, kadını sakinleştirerek konuyu toparlamaya çalıştı. Alınan bilgilere doğrultusunda ekipler eski koca O.Ç.'yi yakın bölgede yakalayarak gözaltına aldı. Eski eşinden şikayetçi alan Ö.A. karakola giderek ifade verdi. - DENİZLİ

YORUMLAR
500
Kıraathanede kumar oynarken yakalandılar Kıraathanede kumar oynarken yakalandılar Kayapınar Belediyesi 'Uluslararası Çağrılı Fotoğraf Günleri' düzenleyecek Kayapınar Belediyesi 'Uluslararası Çağrılı Fotoğraf Günleri' düzenleyecek
Kaynak: İHA

Merkezefendi, Karaman, Denizli, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Eski eşi tarafından sokak ortasında tacize uğradı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
14:11 Dün Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu ile görüşen Fransız bakan, Atina'ya gider gitmez Türkiye karşıtı açıklamalar yaptı
14:08 Kanlı saldırı hazırlığındayken yakalanmıştı! Yunanistan'da sabotaj eğitimi alan PKK'lı terörist Tanrıkulu hakkında yeni gelişme
13:51 Yakalanan cinayet zanlısından şaşkına çeviren sözler: 25 kişi öldürdüm, 20 kişi daha öldüreceğim
13:40 Rusya'dan Türk Lirası hamlesi: Rezervlerde daha fazla kullanılması konusu incelenecek
13:36 Balıkesir'de "kavuşturma geleneği" damada zor anlar yaşattı! Yapmadıklarını bırakmadılar
13:10 Bakan Dönmez, tepki toplayan elektrik ve doğal gaz zamları hakkında konuştu: Vatandaşımızın etkilenmemesi için her şeyi yapıyoruz
13:10 Ataşehir Belediyesi çalışanları, yüzde 110'luk zammı halay çekerek kutladı
13:09 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'den dikkat çeken EYT açıklaması: Tek bir formül üzerinde duruyoruz, Aralık ayı gibi gündeme gelir
13:06 Yenikapı'da feci kaza İETT otobüsü çok sayıda araca çarptı: 14 yaralı
13:02 Damattan kahkahaya boğan hareket! Gelin öylece kalakaldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.09.2022 14:31:30. #1.11#
SON DAKİKA: Eski eşi tarafından sokak ortasında tacize uğradı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement