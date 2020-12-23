Denizli'de gecekonduda kumar oynayan 18 kişiye yaklaşık 79 bin lira ceza - Son Dakika

Denizli'de gecekonduda kumar oynayan 18 kişiye yaklaşık 79 bin lira ceza

23.12.2020 22:33
Denizli'de gecekonduda kumar oynayan 18 kişiye yaklaşık 79 bin lira ceza, System.String[]

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini ihlal ederek gecekonduda kumar oynadıkları belirlenen 18 kişiye 78 bin 800 lira ceza uygulandı.

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini ihlal ederek gecekonduda kumar oynadıkları belirlenen 18 kişiye 78 bin 800 lira ceza uygulandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasının ardından Sevindik Mahallesi'ndeki bir gecekonduda kumar oynandığı bilgisini aldı.

Adrese baskın düzenleyen polis, evin arka penceresini kırarak kaçmaya çalışan 3 kişi ile içerdeki 15 kişiyi kumar oynarken yakaladı.

Evde yapılan aramada iki odada birer kumar masası, 5 deste iskambil kağıdı, 50 pul, nakit para ile hesap kayıtlarının tutulduğu kağıt ele geçirildi.

Ekipler, sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ettikleri, kumar oynadıkları ve sosyal mesafe kuralına uymadıkları gerekçesiyle 18 kişiye toplam 78 bin 800 lira ceza kesti.

Zabıta ekiplerince ev mühürlendi, ev sahibi olduğu belirtilen S.Z. hakkında kumar oynamaya ortam sağlamaktan adli işlem yapıldı.

Öte yandan pencereden kaçmaya çalışan 3 kişi gözaltına alınarak karakola götürüldü.

Asayiş Şube Müdürlüğü, Emniyet Müdürlüğü, Merkezefendi, Denizli, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Denizli'de gecekonduda kumar oynayan 18 kişiye yaklaşık 79 bin lira ceza - Son Dakika


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