Denizli'de geçen yıl öldürülen kişinin katil zanlısı tutuklandı - Son Dakika
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Denizli'de geçen yıl öldürülen kişinin katil zanlısı tutuklandı

27.04.2022 19:47
Denizli'de geçen yıl öldürülen kişinin katil zanlısı tutuklandı

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde geçen yıl işlenen cinayetle ilgili olarak gözaltına alınan 3 zanlıdan 1'i tutuklandı.

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde geçen yıl işlenen cinayetle ilgili olarak gözaltına alınan 3 zanlıdan 1'i tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro ve Gasp Büro Amirliği ekipleri, geçen yıl 21 Ocak'ta Cumhuriyet Mahallesi 1270 Sokak'ta oturan Burak Durna'nın (30) tabancayla vurularak öldürülmesi olayında cinayetin, maktüle ait evin hemen yanındaki apartmanın birinci katında bulunan boş dairenin balkon kapısı kırılıp içeriye girilerek ve pusu kurularak işlendiğini belirledi.

Kurulan özel ekip, yaklaşık 15 ay süren çalışmada, Durna'nın yakınları ve arkadaşlarının ifadesine başvurdu, delil topladı.

Polis ekipleri, bu kapsamda 3 faili tespit etti. Düzenlenen operasyonda maktulün yan komşusu olduğu öğrenilen R.H. (42) ile ona yardım ettiği belirtilen H.A. ve M.A. gözaltına alındı.

Durna'yı tabancayla vurarak öldürdüğü iddia edilen R.H'nin suçlamayı kabul etmeği öğrenildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan R.H. çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı, diğer zanlılar adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Olay

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde evinin bahçesinde tabancayla vurulan kişi kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirmişti. Doğal gaz tesisatçısı olduğu öğrenilen Burak Durna'nın minibüsünün lastiklerinin son 1 ay içinde birkaç kez kimliği tespit edilemeyen kişilerce kesildiği, maktulün durumu polise bildirdiği öğrenilmişti.

Olay, 2021 yılının polis sorumluluk bölgesindeki tek faili meçhul olayı olarak kayıtlara geçmişti.

YORUMLAR
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Emniyet Müdürlüğü, Pamukkale, Cinayet, Denizli, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Denizli'de geçen yıl öldürülen kişinin katil zanlısı tutuklandı - Son Dakika


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