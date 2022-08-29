Haluk Değirmenci son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika
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Haluk Değirmenci son yolculuğuna uğurlandı

29.08.2022 20:36
Haluk Değirmenci son yolculuğuna uğurlandı

Denizli'de geçirdiği rahatsızlık sonrası tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Av. Haluk Değirmenci, sevenlerinin gözyaşları arasında toprağa verildi.

Denizli'de geçirdiği rahatsızlık sonrası tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Av. Haluk Değirmenci, sevenlerinin gözyaşları arasında toprağa verildi.

Geçirdiği kaza sonrası beyninde oluşan hasar nedeniyle tedavisi devam eden Değirmenci, rahatsızlanıp kaldırıldığı hastanede yaşama tutunamadı. Haluk Değirmenci'nin vefatı hem hukuk camiasında hem de siyasi çevresinde büyük üzüntüyle karşılandı. AK Parti Denizli İl Demokrasi ve Hakem Kurulu üyeliği görevini yürüten Değirmenci, geçmiş dönemlerde Denizli Belediyesi Meclis üyeliği başta olmak üzere AK Parti'nin birçok kademesinde görev yapmıştı.

Av. Haluk Değirmenci'nin cenazesi ikindi namazına müteakip Müftü Ahmet Hulusi Efendi Cami'nde kılınan cenaze namazının ardından Çakmak Mezarlığına defnedildi. Çok sayıda sevenlerinin katıldığı cenaze namazında Değirmencioğlu'nun yakınları gözyaşlarına hakim olamadı.

Cenaze namazına Denizli Valisi Ali Fuat Atik, Denizli Büyükşehir Belediyesi Başkanı Osman Zolan, İl Jandarma Komutanı Veysel Yanık, Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, MHP Denizli İl Başkanı Yusuf Garip ve diğer protokol üyeleri katıldı. - DENİZLİ

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Kaynak: İHA

Denizli, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Haluk Değirmenci son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika

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