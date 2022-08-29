Denizli'de son 1 haftalık kaza bilançosu açıklandı - Son Dakika
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Denizli'de son 1 haftalık kaza bilançosu açıklandı

29.08.2022 15:27
Denizli'de son 1 haftalık kaza bilançosu açıklandı

Denizli'de geçtiğimiz son bir hafta içerisinde 60'ı maddi hasarlı, 85'i yaralanmalı olmak üzere toplam 145 ayrı trafik kazası meydana geldiği açıklandı.

Denizli'de geçtiğimiz son bir hafta içerisinde 60'ı maddi hasarlı, 85'i yaralanmalı olmak üzere toplam 145 ayrı trafik kazası meydana geldiği açıklandı.

Denizli'de trafik ekipleri tarafından 22 ile 28 Ağustos 2022 tarihleri arasında gerçekleşen trafik denetimleri hakkında son 1 haftalık veriler yayımlandı. Denizli'de 19 bin 587 araç kontrol edildi. Bu araçlardan 5 bin 320'si hakkında işlem yapıldı. Kent genelinde toplamda 145 trafik kazasının meydana geldiği ve yaşanılan trafik kazalarından, 85'i yaralanmalı, 60'ı maddi hasarlı kaza meydana geldi. - DENİZLİ

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Kaynak: İHA

Tragger, Denizli, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Denizli'de son 1 haftalık kaza bilançosu açıklandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Denizli'de son 1 haftalık kaza bilançosu açıklandı - Son Dakika
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