Denizli'de Genç Adam Evde Ölü Bulundu - Son Dakika
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Denizli'de Genç Adam Evde Ölü Bulundu

07.08.2023 09:14

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde 24 yaşındaki Umut Kabakcı, eve dönen ailesi ve şehir dışından gelen yakınları tarafından ölü olarak bulundu. Kabakcı'nın cansız bedeni, olay yerinde yapılan incelemenin ardından Pamukkale Üniversite Hastanesi Adli Tıp morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde 24 yaşındaki Umut Kabakcı, evine dönen ailesi ve şehir dışından gelen yakınları tarafından ölü olarak bulundu. Gencin cansız bedeninin yanında enjektör de bulunduğu öne sürülürken, polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

EVDE KALMAYI TERCİH ETTİ

Denizli'nin Pamukkale ilçesi Asmalıevler Mahallesi Eski Acıpayam Caddesi'nde meydana gelen olaya göre 4 katlı apartmanın 2. katında annesi ve üvey babasıyla yaşayan ve ayaklarından rahatsızlığı bulunan Umut Kabakcı (24), ailesi Isparta'dan kendilerini ziyarete gelen yakınlarıyla birlikte dışarı çıkmak isteyince evde kalmayı tercih etti.

YERDE HAREKETSİZ BİR ŞEKİLDE YATARKEN BULDULAR

Birkaç saat sonra eve geri dönen aile ve misafirler, Umut Kabakcı'yı yerde hareketsiz bir şekilde yatarken gördü. 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

OLAYLA İLGİLİ SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, gencin bir süre önce hayatını kaybettiğini belirledi. Umut Kabakcı'nın cansız bedeni, olay yerindeki incelemenin ardından ölüm nedeninin belirlenebilmesi için Pamukkale Üniversite Hastanesi Adli Tıp morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

CANSIZ BEDENİNİN YANINDA ENJEKTÖR BULUNDU

Öte yandan, ayaklarından rahatsız olan ve uyuşturucu tedavisi de gördüğü iddia edilen Umut Kabakcı'nın cansız bedeninin yanında enjektör bulunduğu öne sürüldü.

Kaynak: İHA
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Son Dakika Güncel Denizli'de Genç Adam Evde Ölü Bulundu - Son Dakika


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