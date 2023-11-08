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Denizli'de Genç Apartmanın 3. Katından Kendini Boşluğa Bıraktı, Hayatını Kaybetti - Son Dakika

Denizli'de Genç Apartmanın 3. Katından Kendini Boşluğa Bıraktı, Hayatını Kaybetti

Son Güncelleme: 08.11.2023 10:22

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde gece geç saatlerde kaldığı apartmanın 3. katından kendisini boşluğa bıraktığı iddia edilen 22 yaşındaki genç, olay yerinde hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde gece geç saatlerde kaldığı apartmanın 3. katından kendisini boşluğa bıraktığı iddia edilen 22 yaşındaki genç, olay yerinde hayatını kaybetti.

3'ÜNCÜ KATTAN ATLADI

Olay, gece saat 01.15 sıralarında Pamukkale ilçesine bağlı İncilipınar Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; 1275 sokakta bulunan binanın 3. katında yalnız yaşayan Gürdal Şahin (22), henüz bilinmeyen nedenden dolayı dairesinden kendisini boşluğa bıraktığı iddia edildi.

OLAY YERİNDE ÖLDÜ

Olayı gören komşularının yardımına koştuğu genç, kanlar içerisinde kaldı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaptığı incelemede Gürdal Şahin'in hayatını kaybettiğini belirledi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Olay yerinde yapılan incelemelerin ardından Şahin'in cansız bedeni otopsi için Pamukkale Üniversitesi Hastanesi Adli Tıp Morgu'na kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA

Pamukkale, Denizli, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Denizli'de Genç Apartmanın 3. Katından Kendini Boşluğa Bıraktı, Hayatını Kaybetti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Denizli'de Genç Apartmanın 3. Katından Kendini Boşluğa Bıraktı, Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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