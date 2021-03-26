Denizli'de Genç İHH, Kudüs'teki hukuksuzlukların durdurulması için uluslararası kurumları göreve çağırdı - Son Dakika

Denizli'de İHH İnsani Yardım Vakfı gönüllülerinin oluşturduğu Genç İHH, Kudüs'teki hukuksuzlukların son bulması için uluslararası kurumları göreve davet etti.

Denizli Genç İHH üyeleri, Delikliçınar Yeni Cami'nin avlusunda, cuma namazının ardından basın açıklaması için bir araya geldi.

Denizli Genç İHH Başkanı Muhammed Vahap Yolcu, basın açıklamasında, İsrail'in Filistinlilere ait ev ve yapıları çeşitli gerekçelerle yıkıp, her yıl yüzlerce Filistinliyi evsiz bıraktığını, birçok ailenin yerlerinden edildiğini belirtti.

Filistinlilerin evlerinden ve yerlerinden edilme projesinin siyasi bir plan olduğunu kaydeden Yolcu, şunları söyledi:

"Filistinlilerin topraklarının müsaderesi, evlerinin yıkılması sonucu Kudüs'te demografik yapı Yahudi yerleşimcilerin lehine değişmektedir. İsraillileri korumayı ve karşılığında Filistinlileri yerlerinden etmeyi amaçlamaktadır. Uluslararası hukukta, işgal altındaki Filistin topraklarındaki tüm Yahudi yerleşim birimleri gayrimeşru kabul ediliyor. Kudüs için verilen mücadeleyi bu kentte yaşayan Müslümanların omuzlarına yükleyerek bir çözüme ulaşılamayacağı artık anlaşılmıştır. Bu nedenle sivil inisiyatiflerin ve hukukçuların başını çektiği küresel bir mücadele yürütülmelidir. BM, UNESCO, İİT nezdinde yürütülen süreçlere ilave olarak tüm insanlar ve uluslararası kurumlar birlikte hareket ederek Siyonistlerin oldu bittilerini önleyecek girişimleri artırmalıdır. İsrail, hukuksuz işlemleri için uluslararası kamuoyu önünde yargılanmalıdır."

Türk ve Filistin bayrakları ile basın açıklamasını takip eden gruptakiler, açıklamanın ardından dağıldı.