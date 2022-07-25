Denizli'de genç kadın eşi tarafından bıçakla yaralandı - Son Dakika
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Denizli'de genç kadın eşi tarafından bıçakla yaralandı

25.07.2022 11:17
Denizli'de genç kadın eşi tarafından bıçakla yaralandı

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde bir kadın, boşanma aşamasındaki eşi tarafından bıçakla yaralandı.

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde bir kadın, boşanma aşamasındaki eşi tarafından bıçakla yaralandı.

İncilipınar Mahallesi'ndeki binanın 5. katında yaşayan bir kadının yardım çağrısında bulunduğu ihbarı üzerine polis ve sağlık ekipleri belirtilen adrese sevk edildi.

Bıçakla yaralandığı belirlenen 2 çocuk annesi F.G (28), ambulansla Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Polis ekipleri, M.G. (30) adlı şüpheliyi eşini bıçakla yaraladığı gerekçesiyle gözaltına aldı.

Bir süredir ayrı evde yaşadıkları ve olay esnasında tartıştıkları öğrenilen çiftin boşanma aşamasında oldukları belirtildi.

YORUMLAR
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Karnından bıçakladığı karısına ilk müdahaleyi de o yaptı Karnından bıçakladığı karısına ilk müdahaleyi de o yaptı Çocuklarını görmeye gelen eşine dehşeti yaşattı: Boşanma aşamasındaki eşini çocuklarının gözü önünde bıçakladı Çocuklarını görmeye gelen eşine dehşeti yaşattı: Boşanma aşamasındaki eşini çocuklarının gözü önünde bıçakladı
Kaynak: AA

Pamukkale, Denizli, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Denizli'de genç kadın eşi tarafından bıçakla yaralandı - Son Dakika

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