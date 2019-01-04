Denizli'de Genç Mucitler Yarışacak

Denizli
'de İl Milli Eğitim Müdürlüğü
ve Denizli İhracatçılar Birliği (DENİB) işbirliğinde 4. Genç
Mucitler Yarışması'nın protokol imza töreni, Vali Hasan Karahan'ın katılımıyla gerçekleştirildi.
Vali Karahan, Denizli İhracatçılar Birliği'nde gerçekleştirilen imza töreninde yaptığı konuşmada, Denizli'nin ve Türkiye
'nin inovasyon yolculuğunda çocukların ve gençlerin fikirlerinden iş dünyasının faydalanması amacıyla düzenlenen olan Genç Mucitler Yarışmasının 4.sünün gerçekleştirildiğini belirtti.
Toplumda yüzde 2 civarında dahi seviyesinde kişilerin olduğunun dile getirildiğini hatırlatan Karahan, şunları söyledi:
"Pozitif ayrımcılık dediğimiz zaman genelde yaşlı, engelli, ihtiyaç sahibi kişiler aklımıza geliyor ama pozitif ayrımcılık bu yüzde 2'lik kısma giren kişilerin de hakkı. Bunların da desteklenmesi, yönlendirilmesi ve ürettiklerinin de topluma kazandırılması gerekmektedir. Bu anlamda çok faydalı bir proje gerçekleştiriliyor. Denizli'de sivil toplum örgütleri ve kamu kurumları arasında çok güzel bir iş birliği ve dayanışma var. Bunun en güzel örneklerinden biri de bu proje. İlk, orta ve lise öğrencilerimiz geçen yıl bin civarında proje ile katıldılar. Bu yıl proje sayısının artacağını düşünüyoruz. Burada önemli olan sanayici ve ticaret erbabı kişilerin ortaya konan eserlerin uygulanabilirliğini ve hayata pratik bir şekilde geçirilebilirliğini takip etmeleri ve değerlendirerek destek olmalarıdır."
Karahan, projelerin geliştirilerek kullanabilmesi açısından özellikle sanayicilerin bu tür yarışmalara önem vermelerini ve yakından takip etmelerini istediklerini kaydetti.
DENİB Başkanı Hüseyin Memişoğlu da dereceye giren öğrencilerin yarışma sürecinde destekleyen öğretmenleriyle birlikte ödüllendirileceğini, yarışmada bu yıl lise kategorisinde 1. olan öğrenci ve öğretmeninin kasım ayında Frankfurt
'ta düzenlenecek İleri Üretim Teknolojileri Fuarına katılımlarının sağlanacağını bildirdi.
Protokol törenine, İl Emniyet Müdürü Mevlüt Demir
, İl Milli Eğitim Müdürü Mahmut Oğuz
, DENİB Yönetim Kurulu üyeleri katıldı.