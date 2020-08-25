Denizli'de gençler maskeleri plakaya taktılar - Son Dakika

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde trafikte seyreden iki motosikletli gencin maskeleri yüzleri yerine plakaya takmaları şaşkınlık yarattı.
Denizli- İzmir kara yolu Adnan Menderes Bulvarı'nda seyreden iki motosikletli gencin, araçlarının plakaları üzerine maske taktıkları görüldü.
Başlarına kask, yüzlerine maske takmayan iki motosiklet sürücüsünü Akçeşme Mahallesi Sadık Kavşağındaki trafik ışığında beklerken gören diğer araç sürücüleri şaşkınlık yaşadı.
Bir otomobil sürücüsü, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını tedbirleri kapsamında yüze takılan maskeleriyle plakalarını kapatan gençlerin trafiğe çıkmalarını cep telefonuyla fotoğrafladı.
Fotoğrafın sosyal medyada paylaşılması üzerine vatandaşlar gençlere tepki gösterirken, polis, gençlerin bulunması için çalışma başlattı.