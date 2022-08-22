Denizli'de aranan 52 şahıs tutuklandı - Son Dakika
Üye Girişi

Denizli'de aranan 52 şahıs tutuklandı

22.08.2022 15:38
Denizli'de aranan 52 şahıs tutuklandı

Denizli'de gerçekleştirilen ev, iş yeri ve apart denetimlerinde 218 farklı adres kontrol edildi.

Denizli'de gerçekleştirilen ev, iş yeri ve apart denetimlerinde 218 farklı adres kontrol edildi. Denetim ve sorgulamalarda 108 bin 377 kişi sorgulanırken aranması olan 52 şahıs tutuklandı.

Denizli'de gerçekleştirilen denetimler 15 ile 21 Ağustos 2022 tarihleri arasında ev, iş yeri ve apart denetimlerinde 218 farklı adres kontrol edildi. Denetimlerde 108 bin 377 kişinin GBT ve UYAP sorgulamaları yapıldı. Bir kahvehanede 5 kişinin kumar oynadığı tespit edilerek toplam 9 bin 95 TL idari para cezası uygulandı. Ayrıca 2 kişiye "Kumar Oynanmasına Yer ve İmkan Sağlamak" suçundan adli işlem yapıldı. Fuhuş olayında 2 kişiye 2 bin 342 TL idari para cezası uyguladı. 4 farklı içkili mekanda yapılan denetimlerde, 2 kadının konsomasyon yaptığı tespit edilerek, gerekli işlem yapıldığı belirtildi.

52 şüpheli çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklandı

Ayrıca, il genelinde meydana gelen asayişe müessir olaylar ile adli makamlardan gelen yakalama müzekkerelerine istinaden yakalanan 52 şüpheli çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklandı. Yapılan çalışmalar neticesinde, 4 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet av tüfeği, 83 adet tabanca fişeği, 1 adet bıçak, 4 adet çalıntı motosiklet, 1 adet çalıntı altın bileklik, 1 adet pırlantalı kolye, küpe, yüzük seti, 1 çalıntı altın kolye, 1 çalıntı altın kelepçe, 2 adet avize, 30 kilogram duvar boyası, 1 adet boya rulosu, 1 adet katlanır sandalye, 1 adet seramik lavabo ayağı ve 1 adet su sayacı ele geçirildi.

Apart yetkilisi 3 kişiye 40 bin 173 TL idari para cezası

Geçici konaklama yerlerine ve kiralık araç firmalarına yönelik yapılan çalışmalarda 8 ayrı adreste bulunan 143 apart dairesi kontrol edildi. Adreslerde 3 apart yetkilisine 53 bin 568 TL idari para cezası uygulandı. - DENİZLİ

YORUMLAR
500
Uyuşturucu ticaretine karışan 10 şüpheli tutuklandı Uyuşturucu ticaretine karışan 10 şüpheli tutuklandı Denizli'de terör örgütü üyesi 2 şüpheli yakalandı Denizli'de terör örgütü üyesi 2 şüpheli yakalandı
Kaynak: İHA

Denizli, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Denizli'de aranan 52 şahıs tutuklandı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
15:06 Muharrem İnce, anket şirketlerine tepki gösterdi: Bu parti 2-3 puanlık parti olabilir mi? Anketçilerin yatacak yeri yok!
14:54 Adana Demirspor'un Fenerbahçe ile oynayacağı maçın kadrosuna alınmayan Balotelli hakkında bomba iddia! Gelecek durağı İstanbul mu olacak?
14:50 Bakan Varank rakamlarla duyurdu! Türkiye, Avrupa'dan çok daha düşük fiyatta doğal gaz kullanıyor
14:52 Kene kabusu yeniden mi başlıyor? İki kişi KKKA hastalığı nedeniyle hastaneye kaldırıldı
14:38 Otobüste panik! Kamyonete çarpıp bahçeye savruldu
14:30 Rusya Federal Güvenlik Servisi'nden Darya Dugina cinayeti hakkında açıklama: Ukrayna özel servisi tarafından gerçekleştirildi
14:25 Türkiye'nin 3. ittifakı resmen kuruldu: Sosyalist Güç Birliği
14:20 Mesut Özil, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hediyesini Instagram hesabından paylaştı
14:29 Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ, 6'lı masaya çağrısını yineledi: Mansur Yavaş'ı aday gösterin
13:59 Arap turistlerin Türk lirasını yerlere saçıp üzerinde dans ettiği görüntülere tepki yağdı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.08.2022 15:39:27. #1.11#
SON DAKİKA: Denizli'de aranan 52 şahıs tutuklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement