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Son Dakika Spor Denizli'de gergin anlar! Ersun Yanal...

Denizli'de gergin anlar! Ersun Yanal...

1 saat önce

Olayların büyümemesi için güvenlik görevlilileri hemen yedek kulübesiyle tribün arasına set kurdu.

Denizli'de gergin anlar! Ersun Yanal..., System.String[]

Olayların büyümemesi için güvenlik görevlilileri hemen yedek kulübesiyle tribün arasına set kurdu. Yanal da yedek kulübesini sakinleştirip, oyuna dönmelerini istedi. Ayrıca misafir takım tribünü dışında kapalı tribünün bir kısmında da F. Bahçe taraftarının olmasına ev sahibi taraftarlar tepki gösterdi.


TOLGA YİNE 39. DAKİKA


Fenerbahçe'nin dün Yukatel Denizlispor ile oynadığı karşılaşmada ilginç bir tesadüf gerçekleşti. Sarı lacivertli takımın Süper Lig'de deplasmanda attığı son iki gol de, maçların 39. dakikalarında Tolga Ciğerci'nin ayağından geldi. Dün Denizli'de Fenerbahçe'yi 1-0 öne geçiren golü kaydeden Tolga, 4. haftada Aytemiz Alanyaspor'a 3-1 mağlup oldukları deplasman mücadelesinde de fileleri havalandırmıştı. Tolga Ciğerci, Süper Lig kariyerinde attığı 8 golün 4'ünü deplasman maçlarında kaydetti.

Fenerbahçe, Denizli, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 21.10.2019 08:41 
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