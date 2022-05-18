Denizli'de gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırılan 65 öğrenci taburcu edildi - Son Dakika
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Denizli'de gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırılan 65 öğrenci taburcu edildi

18.05.2022 20:31
Denizli'de gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırılan 65 öğrenci taburcu edildi

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde gıda zehirlenmesi şüphesiyle tedavi altına alınan 65 kız öğrenci ile 1 öğretmen taburcu edildi.

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde gıda zehirlenmesi şüphesiyle tedavi altına alınan 65 kız öğrenci ile 1 öğretmen taburcu edildi.

Gültepe Mahallesi'ndeki Albayrak Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi kız öğrenci pansiyonundaki 65 öğrencide akşam yemeği sonrası baş ağrısı ve mide bulantısı şikayetleri görüldü.

Okul yönetiminin durumu bildirmesi üzerine pansiyona çok sayıda ambulans ekibi sevk edildi.

Pansiyona gelen sağlık ekipleri, şikayetleri bulunan öğrencileri ve 1 öğretmeni hastanelere kaldırdı.

Tedavileri tamamlanan 65 öğrenci ve 1 öğretmen, evlerine gönderildi.

Merkezefendi Kaymakamı Adem Uslu ve İl Milli Eğitim Müdürü Süleyman Ekici'nin de incelemelerde bulunduğu pansiyondaki zehirlenmeyle ilgili soruşturma başlatıldı.

Öte yandan İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri pansiyona gelerek öğrencilerin akşam yemeğinde yedikleri tavuk, pilav ve mantar çorbasından incelenmek üzere örnek aldı.

Denizli'de gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırılan 65 öğrenci taburcu edildi
Denizli'de gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırılan 65 öğrenci taburcu edildi

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Kaynak: AA

Anadolu Lisesi, Borsa İstanbul, Merkezefendi, Denizli, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Denizli'de gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırılan 65 öğrenci taburcu edildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Denizli'de gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırılan 65 öğrenci taburcu edildi - Son Dakika
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