Girdiği evde yemek yiyen ve banyo yapan hırsız not bırakıp kaçtı - Son Dakika
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Girdiği evde yemek yiyen ve banyo yapan hırsız not bırakıp kaçtı

14.05.2022 11:33

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde girdiği evin mutfağını ve banyosunu kullanan, evdeki dizüstü bilgisayar ve bazı eşyaları çalan hırsız, "Sadece ihtiyacım olanı aldım. Allah size daha iyilerini versin" şeklinde not bırakıp kaçtı.

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde girdiği evin mutfağını ve banyosunu kullanan, evdeki dizüstü bilgisayar ve bazı eşyaları çalan hırsız, "Sadece ihtiyacım olanı aldım. Allah size daha iyilerini versin" şeklinde not bırakıp kaçtı.

Deliktaş Mahallesi'nde iki katlı evde ikamet eden Levent Karademir (40), Ramazan Bayramı dolayısıyla ailesiyle memleketi Burdur'a gitti.

Karademir, tatil dönüşü, evine hırsız girdiğini, dizüstü bilgisayarı ve kıyafetlerinin de aralarında olduğu bazı eşyalarının çalındığını fark etti.

Buzdolabının üstünde "Sadece ihtiyacım olanı aldım. Allah size daha iyilerini versin" şeklinde bir not bulan Karademir, hırsızın "kıymalı yumurta" yapıp yediğini, banyo yaptığını da belirledi.

Karademir, polise başvurarak hırsızın yakalanmasını talep etti.

"Bilgisayarda hatıralarımız vardı"

Karademir, AA muhabirine, hırsızın evinde rahatça hareket etmesi ve adeta keyif yapması karşısında şaşkına döndüğünü dile getirerek şöyle konuştu:

"Bir de utanmadan not bırakmış, ihtiyacı olanları aldığını yazmış. 'Yüzsüzlüğün bu kadarı' diyorum. Daha önce evde tek başına kalabilen çocuklarım şimdi diğer odaya bile yalnız gidemez oldu, psikolojileri bozuldu. Hırsızın bilgisayarımı geri getirmesini istiyorum. Orada 12 yıllık aile hatıralarımız vardı. Bilgisayarımı geri getirirse şikayetimi geri alacağım."

Girdiği evde yemek yiyen ve banyo yapan hırsız not bırakıp kaçtı
Girdiği evde yemek yiyen ve banyo yapan hırsız not bırakıp kaçtı
Girdiği evde yemek yiyen ve banyo yapan hırsız not bırakıp kaçtı
Girdiği evde yemek yiyen ve banyo yapan hırsız not bırakıp kaçtı
Girdiği evde yemek yiyen ve banyo yapan hırsız not bırakıp kaçtı
Girdiği evde yemek yiyen ve banyo yapan hırsız not bırakıp kaçtı
Girdiği evde yemek yiyen ve banyo yapan hırsız not bırakıp kaçtı
Girdiği evde yemek yiyen ve banyo yapan hırsız not bırakıp kaçtı
Girdiği evde yemek yiyen ve banyo yapan hırsız not bırakıp kaçtı

YORUMLAR
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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Girdiği evde yemek yiyen ve banyo yapan hırsız not bırakıp kaçtı - Son Dakika


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