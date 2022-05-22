Denizli'de göl ve baraj güvenliğini botlu jandarma ekibi sağlayacak - Son Dakika
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Denizli'de göl ve baraj güvenliğini botlu jandarma ekibi sağlayacak

22.05.2022 09:39
Denizli'de göl ve baraj güvenliğini botlu jandarma ekibi sağlayacak

Denizli'de Işıklı Gölü ve Adıgüzel Barajı'nda güvenliği sağlamak amacıyla İl Jandarma Komutanlığı tarafından bot ekibi kuruldu.

Denizli'de Işıklı Gölü ve Adıgüzel Barajı'nda güvenliği sağlamak amacıyla İl Jandarma Komutanlığı tarafından bot ekibi kuruldu.

Kaçak avcılık, cankurtaran, ilk yardım, bot operatörlüğü ve kıyı gözetleme gibi eğitimleri başarıyla tamamlayan 4 personelden oluşan Çivril İlçe Jandarma Komutanlığı Jandarma Asayiş Bot Komutanlığı ekibi, devriye görevine başladı.

Büyük Menderes Nehri'ni besleyen kaynakların üzerinde sulama amaçlı regülatör yapılarak oluşturulan 7 bin 300 hektarlık alana sahip Işıklı Gölü ile Adıgüzel Baraj Gölü'nde faaliyet gösterecek ekip, yaz aylarında özellikle nilüfer çiçeklerini görmeye gelen ziyaretçilerin güvenliği için hazır bekleyecek.

Usulsüz ve kaçak su ürünleri avcılığını önleme görevini de yürütecek ekip, yardım çağrılarına müdahale ederek teknik imkanlar elverdiği ölçüde arama ve kurtarma görevini icra edecek.

İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Musa Çırak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bot komutanlığı personelinin aktif olarak 18 Mayıs'ta göreve başladığını, 6 metre uzunluğundaki botun 6 personel ve 8 misafir olmak üzere 14 kişiyi taşıma kapasitesinin bulunduğunu söyledi.???????

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Kaynak: AA

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