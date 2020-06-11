Denizli'de gölete giren 2 kişi boğuldu - Son Dakika

Denizli'de gölete giren 2 kişi boğuldu
Denizli'de gölete giren 2 kişi boğuldu (3)ACILI BABA FERYAT ETTİDENİZLİ'nin Kale ilçesi Kayabaşı Mahallesindeki Sazak Baraj Göletinde boğularak hayatını kaybeden Gülsüm Mayuk (14) ile dayısı Melik Tunahan Nazalı'nın (20) aileleriyle birlikte piknik yapmak amacıyla gölete gittikleri,...
Denizli'de gölete giren 2 kişi boğuldu (3)
ACILI BABA FERYAT ETTİ
DENİZLİ'nin Kale ilçesi Kayabaşı Mahallesindeki Sazak Baraj Göletinde boğularak hayatını kaybeden Gülsüm Mayuk (14) ile dayısı Melik Tunahan Nazalı'nın (20) aileleriyle birlikte piknik yapmak amacıyla gölete gittikleri, Mayuk'un ayağının kayması sonucu suya düştüğü ve dayısı Melik Tunahan Nazalı'nın onu kurtarmak için arkasından gölete atladığı belirlendi. Olay yerinde cesetlerin çıkarılmasını bekleyen Nazalı'nın babası Yaşar Nazalı, 'Tunahan'ım ben seni böylemi bekleyecektim' Yandı yüreğim. Yeğenini kurtarmak isterken, kendi de öldü? diyerek feryat etti. Nazalı'nın önümüzdeki günlerde askere gideceği de öğrenildi. Savcının incelemesinin ardından dayı ve yeğininin cesetleri otopsi için Kale Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
Ramazan ÇETİN- Deniz TOKAT/ DENİZLİ, (DHA)
Haber Yayın Tarihi: 11.06.2020 06:55 Kaynak: DHA
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