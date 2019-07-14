Denizli'de gölette ceset bulundu
13 saat önce
Denizli'nin Tavas ilçesinde gölette erkek cesedi bulundu.
Denizli Haber Yayın Tarihi: 14.07.2019 10:03 Kaynak: AA
'nin Tavas
ilçesinde gölette erkek cesedi bulundu.
Akyar Mahallesi'ndeki Akyar Göleti'ne balık tutmaya gelen bir vatandaş, suyun üzerinde hareketsiz duran bir kişi gördü.
Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye
ekipleri tarafından sudan çıkarılan kişinin hayatını kaybettiği belirlendi.
Üzerinden kimlik çıkmayan erkek cesedi, kimlik tespiti ve otopsi için Pamukkale Üniversitesi Hastanesi morguna götürüldü.
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