Son Dakika Haberleri: Denizli'de gölette ceset bulundu
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Denizli'de gölette ceset bulundu

13 saat önce

Denizli'nin Tavas ilçesinde gölette erkek cesedi bulundu.

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Denizli'nin Tavas ilçesinde gölette erkek cesedi bulundu.

Akyar Mahallesi'ndeki Akyar Göleti'ne balık tutmaya gelen bir vatandaş, suyun üzerinde hareketsiz duran bir kişi gördü.

Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekipleri tarafından sudan çıkarılan kişinin hayatını kaybettiği belirlendi.

Üzerinden kimlik çıkmayan erkek cesedi, kimlik tespiti ve otopsi için Pamukkale Üniversitesi Hastanesi morguna götürüldü.
Denizli, Tavas, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 14.07.2019 10:03 Kaynak: AA
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