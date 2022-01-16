Üye Girişi
Güneş enerjisi aküsü çalan 3 şüpheli tutuklandı - Son Dakika

Güneş enerjisi aküsü çalan 3 şüpheli tutuklandı

16.01.2022 12:19

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde bir siteye ait güneş enerjisi akülerini çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde bir siteye ait güneş enerjisi akülerini çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), Karahayıt Mahallesi'nde bulunan bir sitenin güneş enerjisi sistemine ait 43 akünün çalındığının bildirilmesi üzerine çalışma başlattı.

Pamukkale ve Honaz ilçe jandarma komutanlığı ekiplerinin de katılımıyla operasyon düzenlendi.

Operasyonda O.Ö. (26), A.Ü. (19), Y.A. (25) ve daha önce sitede ikamet eden O.T. (24) gözaltına alındı.

Jandarmadaki işlemin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 3'ü çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, O.T ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Güneş enerjisi aküsü çalan 3 şüpheli tutuklandı
Güneş enerjisi aküsü çalan 3 şüpheli tutuklandı
Güneş enerjisi aküsü çalan 3 şüpheli tutuklandı
Güneş enerjisi aküsü çalan 3 şüpheli tutuklandı

YORUMLAR
500

Pamukkale, Jandarma, Denizli, JASAT, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Güneş enerjisi aküsü çalan 3 şüpheli tutuklandı - Son Dakika


Millet ve Cumhur'dan sonra üçüncü ittifakın adı da netleşiyor Millet ve Cumhur'dan sonra üçüncü ittifakın adı da netleşiyor         
14:01
Galatasaray'dan yeni hoca Torrent'e görülmemiş sözleşme! Galatasaray'dan yeni hoca Torrent'e görülmemiş sözleşme!         
13:50
Çöpteki biberleri ve etleri müşteriye servis eden tantunici artık sinek avlıyor! Çöpteki biberleri ve etleri müşteriye servis eden tantunici artık sinek avlıyor!         
11:40
Emekli vatandaşlar zamlı maaşlarını ne zaman alacak? Emekli vatandaşlar zamlı maaşlarını ne zaman alacak?         
10:28
Arjantin'de gergedan böceği istilası! Kanalizasyonlar tıkandı, evlerin çatılarında hasar oluştu Arjantin'de gergedan böceği istilası! Kanalizasyonlar tıkandı, evlerin çatılarında hasar oluştu         
09:10
Marketlerde dövizin düşüşüyle fiyatlar değil paketler küçüldü Marketlerde dövizin düşüşüyle fiyatlar değil paketler küçüldü         
08:58
Kılıçdaroğlu seçime mevcut yönetimle gidecek Kılıçdaroğlu seçime mevcut yönetimle gidecek         
16:47
Eve başka bir kadınla gelen kocasını katleden model Lilia Sudakova'nın 15 yıl hapsi isteniyor Eve başka bir kadınla gelen kocasını katleden model Lilia Sudakova'nın 15 yıl hapsi isteniyor         
14:56
Yeni takımına imza atan talihsiz futbolcu, eşinin ölüm haberiyle yıkıldı! Yeni takımına imza atan talihsiz futbolcu, eşinin ölüm haberiyle yıkıldı!         
14:31
Son Dakika! Aşısızlar için PCR test şartı tamamen kaldırıldı; konser ve sinema etkinliklerine test yaptırılmadan da girilebilecek Son Dakika! Aşısızlar için PCR test şartı tamamen kaldırıldı; konser ve sinema etkinliklerine test yaptırılmadan da girilebilecek         
13:37
Çukur dizisinin çekildiği bina göz göre göre yandı! Yangını söndürmeye gelen ekiplerin acizliği saniye saniye kamerada Çukur dizisinin çekildiği bina göz göre göre yandı! Yangını söndürmeye gelen ekiplerin acizliği saniye saniye kamerada         
13:28
Son dakika: İç hat uçuşlarında PCR test zorunluluğu iptal edildi Son dakika: İç hat uçuşlarında PCR test zorunluluğu iptal edildi         
13:16
Mustafa Sarıgül'ün il başkanını azarladığı anlar TikTok'tan yayınlandı Mustafa Sarıgül'ün il başkanını azarladığı anlar TikTok'tan yayınlandı         
12:52
Bakan Derya Yanık doğal gaz yardımının detaylarını anlattı: Hane başı 450 lira ile 1.150 lira arsında destek sağlanacak Bakan Derya Yanık doğal gaz yardımının detaylarını anlattı: Hane başı 450 lira ile 1.150 lira arsında destek sağlanacak         
12:28
Evde kırılan yumurta, kırmızı aktı! Uzmanlar uyardı: "Görürseniz sakın tüketmeyin" Evde kırılan yumurta, kırmızı aktı! Uzmanlar uyardı: "Görürseniz sakın tüketmeyin"         
12:11
Enes Kara'nın intiharıyla ilgili Bakan Derya Yanık'tan ilk açıklama geldi: Tipik bir iletişimsizlik görüyoruz Enes Kara'nın intiharıyla ilgili Bakan Derya Yanık'tan ilk açıklama geldi: Tipik bir iletişimsizlik görüyoruz         
11:49
Düğünde damadın genç kıza attığı bakış olay olmuştu! Olayın perde arkası ortaya çıktı Düğünde damadın genç kıza attığı bakış olay olmuştu! Olayın perde arkası ortaya çıktı         
10:24

Son Dakika Haberleri
14:00 Millet ve Cumhur'dan sonra üçüncü ittifakın adı da netleşiyor
13:58 Kiracısının kapısını baltayla parçalayan yaşlı adam, geri adım atmıyor
13:50 Galatasaray'dan yeni hoca Torrent'e görülmemiş sözleşme!
13:29 Kendilerini "515 Haşimi" olarak tanıtan 19 Suriyeli sınır dışı edildi
13:15 Ünlü futbolcunun model eşi, yaptığı kazada hayatını kaybetti
12:55 Yazar Hekimoğlu İsmail 90 yaşında hayata gözlerini yumdu
12:41 Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Erdoğan başkanlığında çarşamba günü toplanacak!
12:39 Taksicilerin Genel Kurulu da olaylı, yumruklar havada uçuştu!
12:24 Genç kadın, idrarının kavanozlayıp 70 dolardan satıyor
12:04 Hande Doğandemir ve Onur Tuna aşkı belgelendi
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.01.2022 14:05:04. #1.11#
SON DAKİKA: Güneş enerjisi aküsü çalan 3 şüpheli tutuklandı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement