Güneş paneli hırsızları yakalandı - Son Dakika

Denizli'de güneş paneli çaldıkları suçlamasıyla yakalanan 5 kişiden 4'ü tutuklandı.
Bozkurt ilçesinde bir evden güneş paneli çalınması olayıyla ilgili İlçe Jandarma Komutanlığı inceleme başlattı.
Soruşturma kapsamında bölgedeki MOBESE ve güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, eşkalini tespit ettikleri 5 kişiyi, Bozkurt ve Sarayköy'de düzenlenen baskınlarda yakaladı.
Şüphelilerin haklarında çok sayıda suç kayıtlarının bulunduğu, birinin ise denetimli serbestlik kapsamında imza vermesinin ardından hırsızlık olayını gerçekleştirdiği saptandı.
İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 4'u tutuklandı, biri serbest bırakıldı.
Kaynak: AA
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