Denizli'de Güneşli Havada Kayak Keyfi

TÜRKİYE'deki kış turizmi merkezlerinden Denizli Kayak Merkezi'nde, hafta sonu tatili nedeniyle yoğunluk oluştu.

TÜRKİYE'deki kış turizmi merkezlerinden Denizli Kayak Merkezi'nde, hafta sonu tatili nedeniyle yoğunluk oluştu. 2 bin 420 metre rakımlı tesise gidenler, güneşli havada kayak yapmanın tadını çıkardı.



Tavas ilçesinin Nikfer Mahallesi'nde bulunan Denizli Kayak Merkezi'nde hafta sonu yoğunluğu yaşandı. Şehir merkezine 85 kilometre uzaklıkta olan, kar kalınlığının 1,5 metreyi bulduğu kayak merkezi, şehir içi ve şehir dışından ziyaretçilerini ağırladı. Toplam uzunluğu 10 kilometreyi bulan 4 piste sahip tesiste telesiyeje binen, kayak ve snowboard yapanlar, güneşli havanın tadını çıkardı. Aileleriyle birlikte gelen çocuklar ise kızağa binerek eğlenceli vakit geçirdi. Özellikle hafta sonu Türkiye'nin çeşitli yerlerinden ziyaretçilerini ağırlayan ve kentin ikinci 'Beyaz Cenneti' olarak nitelendirilen Denizli Kayak Merkezi'nde, nisan ayına kadar yoğunluğun süreceği belirtildi.



'KAR ÖZLEMİNİ GİDERMEK İÇİN ÇOK GÜZEL BİR YER'



Muğla'dan tesise kış tatili için gelenlerden Hamdi Nurdoğan, Denizli Kayak Merkezi'ne ilk kez geldiğini belirterek, "Burayı bu sene yeni tanıdım. Tanıdığıma da çok memnun oldum. Çok güzel bir yer yapmışlar. Karla olan özlemimizi gidermek için çok güzel bir yer. Kaliteli ve eğlenceli pistleri var" dedi. Muğla'nın Marmaris ilçesinden gelen Mustafa Köprübaşı ise ikinci defa geldiğini ve çok memnun kaldığını belirterek, gelecek yıl sezon başından itibaren yine gelmeyi düşündüğünü ifade etti. - Denizli

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