Denizli'de Güvenlik Durumu Ele Alındı

Denizli İl Asayiş ve Koordinasyon Toplantısı, Vali Hasan Karahan başkanlığında gerçekleştirildi.

Denizli İl Asayiş ve Koordinasyon Toplantısı, Vali Hasan Karahan başkanlığında gerçekleştirildi.



Denizli Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, Vali Karahan başkanlığında Polisevi'nde gerçekleştirilen İl Asayiş ve Koordinasyon Toplantısında, Denizli'nin genel güvenlik ve asayişini olumsuz etkileyen konuların değerlendirildi.



Toplantıya, 11'inci Komando Tugay ve Garnizon Komutan Vekili Piyade Albay Bilal Öztürk, Pamukkale Kaymakamı Hayrettin Balcıoğlu, Merkezefendi Kaymakamı Adem Uslu, İl Emniyet Müdürü Mevlüt Demir, İl Jandarma Komutanı Albay Metin Düz ve diğer ilgili şube müdürlerinin katıldığı kaydedildi.

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

Son Dakika! Erzincan'da 4,1 Büyüklüğünde Deprem Meydana Geldi

Mevlüt Çavuşoğlu: Aldığımız Kararlar Sayesinde ABD, Suriye'den Çekildi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'u Kabul Etti

Dünya Bu Haberi Konuşuyor! Çinli Bilim Adamları Bakırı Altına Dönüştürdü