Son Dakika Haberleri: Denizli'de Güvenlik Durumu Ele Alındı

Denizli'de Güvenlik Durumu Ele Alındı

15 dakika önce

Denizli İl Asayiş ve Koordinasyon Toplantısı, Vali Hasan Karahan başkanlığında gerçekleştirildi.

Denizli'de Güvenlik Durumu Ele Alındı, System.String[]
Denizli İl Asayiş ve Koordinasyon Toplantısı, Vali Hasan Karahan başkanlığında gerçekleştirildi.

Denizli Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, Vali Karahan başkanlığında Polisevi'nde gerçekleştirilen İl Asayiş ve Koordinasyon Toplantısında, Denizli'nin genel güvenlik ve asayişini olumsuz etkileyen konuların değerlendirildi.

Toplantıya, 11'inci Komando Tugay ve Garnizon Komutan Vekili Piyade Albay Bilal Öztürk, Pamukkale Kaymakamı Hayrettin Balcıoğlu, Merkezefendi Kaymakamı Adem Uslu, İl Emniyet Müdürü Mevlüt Demir, İl Jandarma Komutanı Albay Metin Düz ve diğer ilgili şube müdürlerinin katıldığı kaydedildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.12.2018 06:02 Kaynak: AA

Denizli, Güncel
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