Denizli'de güvenlik güçleri yurttaki öğrencilere KADES uygulaması hakkında bilgilendirme yaptı - Son Dakika
Üye Girişi

Denizli'de güvenlik güçleri yurttaki öğrencilere KADES uygulaması hakkında bilgilendirme yaptı

18.12.2021 02:15

Denizli'de güvenlik güçleri yurttaki öğrencilere KADES uygulaması hakkında bilgilendirmede bulunarak broşür dağıttı.

Denizli'de güvenlik güçleri yurttaki öğrencilere KADES uygulaması hakkında bilgilendirmede bulunarak broşür dağıttı.

Güvenlik güçleri KADES uygulamasının tanıtımını yaparak cep telefonlarına nasıl yükleneceği, nasıl kullanacağı hakkında bilgiler verdi.

İçişleri Bakanlığı geliştirilen ve kadına yönelik şiddete karşı sıfır toleransı amaçlayan KADES uygulaması hakkında, Denizli İl Jandarma Komutanlığı Aile İçi Şiddetle Mücadele ve Çocuk Kısım Amirliği emrinde görevli kadın astsubaylar, şiddet önleme ve izleme merkezi müdürlüğü ve emniyet birimlerince müşterek olarak yurttaki öğrencilere KADES uygulamasının tanıtımını yaparak cep telefonlarına nasıl yükleneceği, nasıl kullanacağı hakkında bilgiler verdi.

Öğrencilere ayrıca, yaşayacakları en ufak bir olumsuzlukta bile uygulama ile güvenlik güçlerinin anında müdahale edebildiği anlatılarak öğrencilere bilgilendirme amaçlı KADES broşürü dağıtıldı. Fatma H. Hepekbiç

Tüm hakları saklıdır. Bu sitede yer alan yazı, haber, fotoğraf, video ve sair dokümanların, bireysel kullanım dışında izin alınmadan kısmen veya tamamen kopyalanması, çoğaltılması, kullanılması, yayımlanması ve dağıtılması kesinlikle yasaktır. Bu yasağa uymayanlar hakkında 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu uyarınca yasal işlem yapılacaktır.

Kaynak: Habermetre
YORUMLAR
500

İçişleri Bakanlığı, Güvenlik güçleri, Denizli, KADES, Toplum, Son Dakika

Son Dakika Toplum Denizli'de güvenlik güçleri yurttaki öğrencilere KADES uygulaması hakkında bilgilendirme yaptı - Son Dakika


Son Dakika
00:43 Resmi Gazete'de yayınlandı! İlaç fiyatlandırmasında Euro kuruna yüzde 30,5 zam yapıldı
00:39 Resmi Gazete'de yayınlandı! İlaç fiyatlandırmasında kullanılan euro kuruna yüzde 30,5 zam yapıldı
23:42 Kılıçdaroğlu, CHP liderliğini bırakmak için şartlarını açıkladı
23:38 Kılıçdaroğlu, genel başkanlığı bırakmak için tek bir şart sundu: Geçmişinde para pul ilişkileri, lekesi olmayan biri çıkarsa görevi bırakacağım
23:16 Çeşme yangınındaki kundakçı tutuklandı
23:13 Çeşme'deki yangında ormanı kundaklayan şahıs tutuklandı
23:08 Elazığ'da 'Çıplak Vatandaş' görüntülendi
23:06 Elazığ'da sokak ortasında çıplak dolaşan adam herkesi hayrete düşürdü
22:40 Son Dakika: Galatasaray, Al-Nasr'da forma giyen Cédric Bakambu'nun transferini KAP'a bildirdi
22:35 Son Dakika: Galatasaray, Al-Nasr'da forma giyen Cédric Bakambu'nun transferini KAP'a bildirdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.07.2023 03:44:44. #1.13#
SON DAKİKA: Denizli'de güvenlik güçleri yurttaki öğrencilere KADES uygulaması hakkında bilgilendirme yaptı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement