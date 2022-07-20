Denizli'de haber alınamayan iki çocuktan diğerinin de cesedine ulaşıldı - Son Dakika
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Denizli'de haber alınamayan iki çocuktan diğerinin de cesedine ulaşıldı

20.07.2022 21:04
Denizli'de haber alınamayan iki çocuktan diğerinin de cesedine ulaşıldı

Denizli'nin Çivril ilçesinde iki gün önce kayıp ihbarı yapılan 2 çocuktan diğerinin de cesedine ulaşıldı.

Denizli'nin Çivril ilçesinde iki gün önce kayıp ihbarı yapılan 2 çocuktan diğerinin de cesedine ulaşıldı.

Alınan bilgiye göre, 18 Temmuz'da Kıralan Mahallesi'nde ikamet eden Rafet E. (9) ile Hakkı B'den (11) haber alamayan ailelerinin 112 Acil Çağrı Merkezine kayıp ihbarında bulunmasının ardından başlatılan arama çalışmalarında, Hakkı B'nin cesedine sulama kanalında ulaşıldı.

Çalışmalarını sürdüren ekipler, diğer kayıp Rafet E'nin cesedini ise kayboldukları yerin 3 kilometre uzağında buldu.

Rafet E'nin cesedi Denizli Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Olay

Kıralan Mahallesi'nde ikamet eden Rafet E. ile Hakkı B'den haber alamayan aileleri, 112 Acil Çağrı Merkezine 18 Temmuz'da kayıp ihbarında bulunmasının ardından bölgeye AFAD, jandarma, itfaiye ve su altı arama kurtarma ekibi sevk edilmişti.

Bir tanığın, çocukları son olarak, mahalleden geçen sulama kanalı çevresinde gördüğünü söylemesi üzerine, arama kurtarma ekipleri arama çalışmalarına bu bölgede başlayarak kanalın akış yönü olan Baklan ilçesindeki tali uzantılarında da yoğunlaştırmıştı.

Çalışmalara Çivril Kaymakamı Turan Soğukoluk, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Veysel Yanık ile vatandaşlar da katılmıştı.

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Kaynak: AA

112 Acil Çağrı, Jandarma, Kıralan, Denizli, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Denizli'de haber alınamayan iki çocuktan diğerinin de cesedine ulaşıldı - Son Dakika

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