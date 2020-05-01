Denizli'de hafif hava aracı hangarında yangın - Son Dakika

Denizli'de hafif hava aracı hangarında yangın

Yangında bir hafif hava aracı yandı 2'si zarar gördü

DENİZLİ - Denizli'de gyrocopter (hafif hava aracı) hangarında çıkan yangın itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesi ile söndürüldü. Olayda, bir gyrocopter yanarken 2'si ise zarar gördü.

Edinilen bilgilere göre, olay Pamukkale ilçesi Karahayıt Mahallesindeki özel bir uçuş şirketine ait gyrocopter hangarında meydana geldi. Hafif hava aracı olarak bilinen ve iki kişi taşıya bilen gyrocopter hangarından dumanlar yükseldiğini gören çevre sakinleri itfaiyeyi arayarak yardım istedi. İhbar üzerine bölgeye gelen ekipler 3 itfaiye aracı ile yangına müdahale etti. Yaklaşık 1 saatte kontrol altına alınan yangında bir gyrocopter tamamen yanarak kullanılamaz hale gelirken, 2'si ise zarar gördü. Ölen ya da yaralanan olmadığı yangın itfaiyenin zamanında ve hızlı müdahalesi ise büyümeden söndürüldü.

Yangının ardından soruşturma başlatıldı.