Son Dakika Haberleri: Denizli'de hafif ticari araç devrildi: 6 yaralı
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Denizli'de hafif ticari araç devrildi: 6 yaralı

38 dakika önce

Denizli'nin Kale ilçesinde hafif ticari aracın devrilmesi sonucu aynı aileden 6 kişi yaralandı.

Denizli'de hafif ticari araç devrildi: 6 yaralı, System.String[]
Denizli'nin Kale ilçesinde hafif ticari aracın devrilmesi sonucu aynı aileden 6 kişi yaralandı.

Ramazan Altınmeşe yönetimindeki 72 DD 560 plakalı hafif ticari araç, Özlüce mevkisinde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje çarparak devrildi.

Kazada, araçta sıkışan sürücü ile Muhammet, Menekşe, Rabia, Ruken ve İzzet Altınmeşe yaralandı. Sürücü, olay yerine gelen itfaiye ekiplerince bulunduğu yerden çıkarıldı.
Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerince Kale Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Haber Yayın Tarihi : 17.06.2019 10:29 Kaynak: AA
Kale, Denizli, Güncel
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