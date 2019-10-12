Son Dakika Haberleri: Denizli'de hafif ticari araç şarampole devrildi: 1 ölü, 1 yaralı
Son Dakika Güncel Denizli'de hafif ticari araç şarampole devrildi: 1 ölü, 1 yaralı

Denizli'de hafif ticari araç şarampole devrildi: 1 ölü, 1 yaralı

21 dakika önce

Denizli'nin Honaz ilçesinde, hafif ticari aracın şarampole devrilmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Denizli'de hafif ticari araç şarampole devrildi: 1 ölü, 1 yaralı, System.String[]

Denizli'nin Honaz ilçesinde, hafif ticari aracın şarampole devrilmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.


Nevzat Berber (72) idaresindeki 20 NS 279 plakalı hafif ticari araç, Kaklık Mahallesi yakınlarında, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak şarampole devrildi.


Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerince sıkıştığı yerden çıkarılan sürücü Berber'in yaşamını yitirdiği belirlenirken, kazada eşi Fatma Berber (67) ise ağır yaralandı.

Sağlık ekipleri tarafından Denizli Devlet Hastanesine kaldırılan Berber'in hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.

Denizli, Kaklık, Honaz, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 12.10.2019 10:46 Kaynak: AA
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