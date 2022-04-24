Hafif ticari aracın çarptığı 7 yaşındaki çocuk öldü - Son Dakika
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Hafif ticari aracın çarptığı 7 yaşındaki çocuk öldü

24.04.2022 17:35

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde hafif ticari aracın çarptığı 7 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde hafif ticari aracın çarptığı 7 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.

Gültepe Mahallesi 4872 Sokak'ta M.A. (75) yönetimindeki 20 YA 413 plakalı hafif ticari araç, aniden yola çıktığı ileri sürülen Ömer Salih Akşit'e çarptı.

Yaralanan Akşit, kaza yerinde sağlık ekiplerinin müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Polis ekipleri sürücü M.A'yı gözaltına aldı.

Küçük çocuğun cenazesi incelemenin ardından otopsi için Pamukkale Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı.

Öte yandan kazayı duyarak olay yerine gelen çocuğun yakınları sinir krizi geçirdi.

Hafif ticari aracın çarptığı 7 yaşındaki çocuk öldü
Hafif ticari aracın çarptığı 7 yaşındaki çocuk öldü
Hafif ticari aracın çarptığı 7 yaşındaki çocuk öldü
Hafif ticari aracın çarptığı 7 yaşındaki çocuk öldü
Hafif ticari aracın çarptığı 7 yaşındaki çocuk öldü
Hafif ticari aracın çarptığı 7 yaşındaki çocuk öldü
Hafif ticari aracın çarptığı 7 yaşındaki çocuk öldü

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Hafif ticari aracın çarpmasıyla ölen çocuğun yakınlarının sözleri yürekleri dağladı: Ne olur son bir kez göreyim Hafif ticari aracın çarpmasıyla ölen çocuğun yakınlarının sözleri yürekleri dağladı: Ne olur son bir kez göreyim HAFİF TİCARİ ARAÇ DEVRİLDİ: 7 YARALI HAFİF TİCARİ ARAÇ DEVRİLDİ: 7 YARALI

Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Hafif ticari aracın çarptığı 7 yaşındaki çocuk öldü - Son Dakika


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SON DAKİKA: Hafif ticari aracın çarptığı 7 yaşındaki çocuk öldü - Son Dakika
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