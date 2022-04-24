Hafif ticari aracın çarptığı 7 yaşındaki çocuk öldü - Son Dakika

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde hafif ticari aracın çarptığı 7 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.
Gültepe Mahallesi 4872 Sokak'ta M.A. (75) yönetimindeki 20 YA 413 plakalı hafif ticari araç, aniden yola çıktığı ileri sürülen Ömer Salih Akşit'e çarptı.
Yaralanan Akşit, kaza yerinde sağlık ekiplerinin müdahalesine rağmen kurtarılamadı.
Polis ekipleri sürücü M.A'yı gözaltına aldı.
Küçük çocuğun cenazesi incelemenin ardından otopsi için Pamukkale Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı.
Öte yandan kazayı duyarak olay yerine gelen çocuğun yakınları sinir krizi geçirdi.
Kaynak: AA
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