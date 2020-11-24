Denizli'de hafif ticari aracın çarptığı kadın yaşamını yitirdi - Son Dakika

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde hafif ticari aracın çarptığı kadın hayatını kaybetti.
Menderes Bulvarı'nda Alper Turan İpek'in kullandığı 06 BZS 751 plakalı hafif ticari araç, yolun karşısına geçmeye çalışan Ayfer Şenol'a çarptı.
Ağır yaralandığı belirtilen ve 112 Acil Servis ekiplerince Denizli Devlet Hastanesinde kaldırılan Şenol yaşamını yitirdi.
Gözaltına alınan sürücü İpek, karakola götürüldü.
- Kaynak: AA
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