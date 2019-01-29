Son Dakika Haberleri: Denizli'de Hafif Ticari Araçla Otobüs Çarpıştı: 3 Yaralı

Denizli'de Hafif Ticari Araçla Otobüs Çarpıştı: 3 Yaralı

54 dakika önce

Denizli'nin Bozkurt ilçesinde hafif ticari aracın yolcu otobüsüyle çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

Denizli'nin Bozkurt ilçesinde hafif ticari aracın yolcu otobüsüyle çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Hayati Telli yönetimindeki 06 BGL 657 plakalı hafif ticari araç ilçe yakınlarındaki bir dinlenme tesisinden kara yoluna dönüş yaptığı sırada Hüseyin Erdemir idaresindeki 32 PT 163 plakalı yolcu otobüsüyle çarpıştı.

İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Araçta sıkışan sürücü Telli itfaiye ekiplerince çıkartıldı.
Telli ile aynı araçta bulunan ve yaralanan eşi Nihal ve oğlu Mevlüt Telli ambulanslarla Denizli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

Isparta Petrol Turizm'e ait yolcu otobüsünün Isparta- Aydın seferini yaptığı öğrenildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.01.2019 12:14 Kaynak: AA

Hüseyin Erdemir, Araç, Denizli, Güncel
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