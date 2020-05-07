Denizli'de hafif ticari araçla tırın çarpışması sonucu iki kişi yaralandı - Son Dakika

Denizli'nin Çivril ilçesinde tırla hafif ticari aracın çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Gülizar Karakuş idaresindeki 09 ACL 84 plakalı hafif ticari araç, Kızılcasöğüt Sanayi Kavşağı'nda refüjü geçerek karşı yönden gelen Kenan Çiçekli yönetimindeki 58 AAB 533 plakalı fabrikasyon gübre yüklü tırın dorsesiyle çarpıştı.
Çarpışmanın etkisiyle tır, yolda yan devrildi.
Kazada, sürücüler Karakuş ile Çiçekli yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri yaralıları, Çivril Şehit Hilmi Öz Devlet Hastanesine kaldırdı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.
Karayolları ekiplerinin yola dökülen gübre dolu çuvalları kaldırmasının ardından ulaşım normale döndü.