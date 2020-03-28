Denizli'de hafta sonları piknik yapılması yasaklandı - Son Dakika

Denizli Valisi Hasan Karahan başkanlığında toplanan 'İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi' kararları ile korona virüs tedbirleri kapsamında hafta sonları mesirelik alan ve ören yerlerinde piknik yapması yasaklanırken ayrıca yasağa uymayanlar hakkında adli işlem yapılacağı belirtildi.

Denizli'de İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi korona virüs tedbirleri kapsamında toplandı. Toplantı sonrası bir dizi karar alınırken, kararlar arasında dikkat çekici konu başlıkları ise şunlar oldu:

28-29 Mart tarihleri başta olmak üzere virüsle mücadele sağlanıncaya kadar hafta sonları il ve ilçelerde vatandaşların mesire ve ören yerlerinde, piknik alanlarında piknik yapmaları, balık tutmaları, spor, yürüyüş gibi faaliyette bulunmaları yasaklandı. İl ve ilçelerin durumuna göre bu tedbirler hafta içi günlerine de yaygınlaştırılabilecek.

İl ve ilçelerde vali ve kaymakamlar tarafından belediye merkezi sistemleri, camiler ve kolluk birimlerinin kullandığı araçlardan sürekli olarak vatandaşların gerekli olmadığı sürece dışarı çıkmamaları ve evde kalmaları için ikazlar, anonslar yapılacak. Kolluk görevlileri tarafından da cadde ve sokaklarda zorunlu olmadıkça sosyal hareketlilik içinde olanlar evlerinde kalmaları konusunda uyarılacak.

Öte yandan, yasaklara uymayanlar hakkında para cezası uygulanması ve adli işlem başlatılmasına da karar verildi. - DENİZLİ