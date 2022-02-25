Denizli'de hafta sonu güreşecek develer şehir merkezinde gezdirildi - Son Dakika
Üye Girişi

Denizli'de hafta sonu güreşecek develer şehir merkezinde gezdirildi

25.02.2022 16:36
Denizli'de hafta sonu güreşecek develer şehir merkezinde gezdirildi

Denizli'de pazar günü yapılacak deve güreşleri öncesi kortej düzenlendi.

Denizli'de pazar günü yapılacak deve güreşleri öncesi kortej düzenlendi.

Büyükşehir Belediyesince organize edilen 4. Deve Güreşi Festivali öncesi çeşitli şehirlerden getirilen güreşçi develer, kortej eşliğinde Gazi Mustafa Kemal Bulvarı'nda gezdirildi.

Türk bayrakları ve geleneksel süslerle donatılan develerin yürüyüşü, çevredekilerin ve özellikle çocukların ilgisini çekti. Yürüyüşü izleyenler bol bol fotoğraf çekti.

Kortej, kentin simgesi Denizli Horozu Heykeli önünde son buldu.

Geleneksel Türk Spor Oyunları Kompleksi'nde 27 Şubat Pazar günü düzenlenecek etkinliğe, Denizli'nin yanı sıra Antalya, Muğla, Denizli, Çanakkale, Balıkesir, Aydın ve İzmir'den 200 devenin katılması bekleniyor.

YORUMLAR
500
Hububatçılar alternatif pazarlara yönelecek Hububatçılar alternatif pazarlara yönelecek Güney Kafkasya'daki jeopolitik gelişimler Denizli'de ele alındı Güney Kafkasya'daki jeopolitik gelişimler Denizli'de ele alındı

Denizli, Pazar, Türk, Gazi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Denizli'de hafta sonu güreşecek develer şehir merkezinde gezdirildi - Son Dakika


Son Dakika
16:34 50 çocuk vardı! Rusya saldırının ikinci gününde yetimhaneyi füzelerle vurdu
16:30 Çeçenistan Cumhuriyeti lideri Kadirov: Zelenski, Putin'i arayıp özür dilesin
16:23 AB, Putin ve Lavron'a yaptırım kararı aldı
16:11 Zelenskiy'e bir destek mesajı da Şahan Gökbakar'dan geldi!
16:07 Gökçe Bahadır bugün evleniyor! Emir Ersoy davul zurna ile kız istedi
16:06 Ukrayna'da Rus askerleri İstihbarat kameralarını devirdi!
15:56 Rusya Savunma Bakanlığı'ndan sıcak açıklama: Kiev'i batıdan bloke ettik
15:54 Rusya'ya tepkiler çığ gibi büyüyor! Ronaldo'nun takımı da dahil oldu
15:43 AK Partili Akbaşoğlu net tarih verdi: EYT sorunu 2022 içinde kesin olarak çözülecek!
14:45 Adı rüşvet iddialarına karıştı! Bilecik Belediye Başkanı Şahin görevden uzaklaştırıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.02.2022 16:42:14. #1.11#
SON DAKİKA: Denizli'de hafta sonu güreşecek develer şehir merkezinde gezdirildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement