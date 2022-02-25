Denizli'de hafta sonu güreşecek develer şehir merkezinde gezdirildi - Son Dakika

Denizli'de pazar günü yapılacak deve güreşleri öncesi kortej düzenlendi.
Büyükşehir Belediyesince organize edilen 4. Deve Güreşi Festivali öncesi çeşitli şehirlerden getirilen güreşçi develer, kortej eşliğinde Gazi Mustafa Kemal Bulvarı'nda gezdirildi.
Türk bayrakları ve geleneksel süslerle donatılan develerin yürüyüşü, çevredekilerin ve özellikle çocukların ilgisini çekti. Yürüyüşü izleyenler bol bol fotoğraf çekti.
Kortej, kentin simgesi Denizli Horozu Heykeli önünde son buldu.
Geleneksel Türk Spor Oyunları Kompleksi'nde 27 Şubat Pazar günü düzenlenecek etkinliğe, Denizli'nin yanı sıra Antalya, Muğla, Denizli, Çanakkale, Balıkesir, Aydın ve İzmir'den 200 devenin katılması bekleniyor.
Kaynak: AA
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