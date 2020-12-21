Denizli'de hafta sonu kısıtlamaya uymayanlara ceza yağdı - Son Dakika

DENİZLİ'de hafta sonunda sokağa çıkma kısıtlamasına uymadığı tespit edilen 144 kişiye, toplam 143 bin 100 lira para cezası kesildiği bildirildi.

Denizli İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, 19 Aralık Cumartesi ve 20 Aralık Pazar günü uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasına uymadığı belirlenen 144 kişiye toplam 143 bin 100 lira para ceza kesildiği açıklandı. 14-18 Aralık tarihleri arasında, hafta içi saat 21.00'dan sonra başlayan kısıtlamalara uymadığı belirlenen 302 kişiye ise 301 bin 50 lira cezai işlem uygulandığı belirtildi.