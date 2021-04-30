Denizli'de Hak-İş'ten sosyal mesafeli 1 Mayıs açıklaması - Son Dakika

Hak-İş Denizli Şubesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü nedeniyle basın açıklaması yaptı.

15 Temmuz Delikliçınar Şehitler Meydanı'nda sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle temsili düzeyde katılımcıyla düzenlenen etkinlikte konuşan Hak-İş Denizli Şube Başkanı Sezai Söylemez, ülkenin yaşadığı bu zor günlerin önlemlere uyularak, sabrederek, dayanışma ve el birliğiyle atlatılacağını belirtti.

Söylemez, açıklamasında "Ülkemize, insanlarımıza ve emekçilerimize güveniyoruz. Ülkemizin potansiyeline, gücüne ve geleceğine yürekten inanıyoruz. Emekçilerimizle omuz omuza mücadele etmeye, güçlenmeye ve büyümeye devam edeceğiz. Güzel günler yakın, yine tüm heyecanımızla meydanlarda buluşacağız. Emekçiler yine coşacak, güzel günler gelecek." ifadelerini kullandı.