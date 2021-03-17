Denizli'de hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan FETÖ firarisi yakalandı - Son Dakika

İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi ( JASAT ) ile Merkezefendi İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, "terör örgütüne üye olmak" suçundan kesinleşmiş 7 yıl 3 ay hapis cezası bulunan K.D'nin (39) bir evde bulunduğu bilgisi üzerine operasyon düzenledi.

Samsun'da emekli hemşireye iki kez tecavüz ettiği iddiasıyla tutuklu bulunan sanık beraat etti