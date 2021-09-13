Denizli'de, Fetullahçı Terör Örgütüne (FETÖ) üye olmak suçundan hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 3 firari hükümlü cezaevine gönderildi.
Hakkında çeşitli yıllardan kesinleşmiş hapis cezası bulunan 3 firari hükümlünün bulunduğu adres, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince tespit edildi.
Düzenlenen operasyonda yakalanan 3 hükümlü, işlemlerin ardından cezaevine sevk edildi.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Denizli'de haklarında FETÖ üyeliğinden kesinleşmiş hapis cezası bulunan 3 hükümlü yakalandı - Son Dakika