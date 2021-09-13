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Denizli'de haklarında FETÖ üyeliğinden kesinleşmiş hapis cezası bulunan 3 hükümlü yakalandı - Son Dakika

Denizli'de haklarında FETÖ üyeliğinden kesinleşmiş hapis cezası bulunan 3 hükümlü yakalandı

13.09.2021 16:41
Denizli'de haklarında FETÖ üyeliğinden kesinleşmiş hapis cezası bulunan 3 hükümlü yakalandı, System.String[]

Denizli'de, Fetullahçı Terör Örgütüne (FETÖ) üye olmak suçundan hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 3 firari hükümlü cezaevine gönderildi.

Denizli'de, Fetullahçı Terör Örgütüne (FETÖ) üye olmak suçundan hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 3 firari hükümlü cezaevine gönderildi.

Hakkında çeşitli yıllardan kesinleşmiş hapis cezası bulunan 3 firari hükümlünün bulunduğu adres, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince tespit edildi.

Düzenlenen operasyonda yakalanan 3 hükümlü, işlemlerin ardından cezaevine sevk edildi.

Fetullahçı Terör Örgütü, Terörle Mücadele Şubesi, Emniyet Müdürlüğü, Denizli, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Denizli'de haklarında FETÖ üyeliğinden kesinleşmiş hapis cezası bulunan 3 hükümlü yakalandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Denizli'de haklarında FETÖ üyeliğinden kesinleşmiş hapis cezası bulunan 3 hükümlü yakalandı - Son Dakika
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