Denizli'de haklarında kayıp ihbarı verilen 2 gencin tüfekle vurulmuş cansız bedeni su kuyusunda bulundu - Son Dakika
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Denizli'de haklarında kayıp ihbarı verilen 2 gencin tüfekle vurulmuş cansız bedeni su kuyusunda bulundu

15.06.2022 08:18

Denizli'nin Serinhisar ilçesinde, 19 yaşındaki İsmail Yalçın ve 17 yaşındaki Hasan Akköse hakkında aileleri tarafından kayıp ihbarı verilmişti. Cansız bedenleri 26 metre derinliğindeki su kuyusunda bulunan gençlerden birisinin başından diğerinin ise sırtından tüfekle vurularak öldürüldüğü ortaya çıktı.

Denizli'nin Acıpayam ilçesinde 19 yaşındaki İsmail Yalçın ve 17 yaşındaki Hasan Akköse'yle ilgili aile yakınlarının 9 Haziran akşamı kayıp ihbarı sonrası Serinhisar ilçesi Develi Kuyu su mevkisindeki su kuyusunda dün başlatılan arama çalışması tamamlandı.

KUYUDA 5 SAATLİK KAZI ÇALIŞMASI YAPILDI

İçine taş yığılarak dibi kapatıldığı belirlenen su kuyusunun yanında iş makineleriyle başlatılan çalışmalar saat 05.00 sıralarında sonlandırıldı. Bölgeye gönderilen iş makineleri iki gün boyunca 26 metre derinliğindeki su kuyusuna paralel kazı çalışması yaptı. İtfaiye ekipleri daha sonra çalışmalara kazma ve kürekle destek verdi. Yaklaşık 5 saat süren kazı çalışmalarında kuyuya atılan taşlar tek tek çıkartıldı, toprak tahliye edildi.

Son Dakika! Denizli'de 9 Haziran'da kaybolan 2 gencin cansız bedeni 26 metrelik su kuyusunda bulundu

TÜFEKLE VURULARAK ÖLDÜRÜLMÜŞLER

İlk gencin cesedine 03.30 sıralarında, diğer gencin cesedine ise 05.30 sıralarında ulaşıldı. Gençlerden birisinin başından diğerinin ise sırtından tüfekle vurularak öldürüldüğü öğrenildi. Çalışmalar İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri nezaretinde yürütüldü. Olay yerine gelen cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından gençlerin cesedi otopsi için Pamukkale Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı.

Son Dakika! Denizli'de 9 Haziran'da kaybolan 2 gencin cansız bedeni 26 metrelik su kuyusunda bulundu

7 KİŞİ TUTUKLANDI

Yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 9 kişiden 7'si Emniyet'teki işlemleri tamamlanarak adliyeye sevk edildi. Zanlılardan gençlerle telefonda son görüşmeyi yaptığı belirlenen M.A'nın da aralarında bulunduğu 7 kişi çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı, diğer 2 kişi adli kontrol şartıyla salıverildi.

Son Dakika! Denizli'de 9 Haziran'da kaybolan 2 gencin cansız bedeni 26 metrelik su kuyusunda bulundu

CİNAYETİ İTİRAF ETTİ

M.A'nın ifadesinde cinayeti işlediğini kabul ettiği ve maktullerle aralarında alacak meselesi yüzünden tartışmanın yaşandığını söylediği öğrenildi. Öte yandan zanlının maktullerle perşembe günü akşam ormanlık alanda buluştuğu ve orada cinayeti işledikten sonra ayrıldığı, ertesi gün olay yerine gelerek başkasından aldığı otomobilin bagajına koyduğu cesetleri su kuyusuna attığı belirtildi. Zanlının daha sonra otomobili bir akaryakıt istasyonunda temizledikten sonra sahibine teslim ettiği ifade edildi. M.A'nın cinayeti işledikten sonra diğer 8 kişiyi bir minibüsle alıp su kuyusunun bulunduğu yere gelip kuyu içini taş ve toprakla doldurdukları ileri sürüldü.

Son Dakika! Denizli'de 9 Haziran'da kaybolan 2 gencin cansız bedeni 26 metrelik su kuyusunda bulundu

NE OLMUŞTU?

Acıpayam'da 9 Haziran'da kayıp ihbarı yapılan 2 kişiyle ilgili arama çalışmaları, kullandıkları otomobilin Serinhisar ilçesine gittiğinin tespit edilmesinin ardından bu bölgedeki ormanlık alana yoğunlaştırılmıştı. Terkedilmiş otomobil, parçalanmış 2 cep telefonu ve kan izleri bulunmasının ardından kayıp kişilerin son telefon görüşmesini yaptıkları belirlenen M.A. ile 8 kişi gözaltına alınmıştı. Çapraz sorguda iki kişinin cesetlerinin Develi Kuyusu mevkisindeki su kuyusuna atıldığının belirtilmesi sonrası 2 gün önce arama ve kazı çalışması başlatılmıştı.

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Kaybolan 2 genci su kuyusunda arama çalışması - 6 kişi adliyeye sevk edildi Kaybolan 2 genci su kuyusunda arama çalışması - 6 kişi adliyeye sevk edildi Kuyuda cesedi aranan genç en son kız arkadaşını arayıp, katilin ismini söylemiş! Kuyuda cesedi aranan genç en son kız arkadaşını arayıp, katilin ismini söylemiş!
Kaynak: AA

Serinhisar, Acıpayam, Denizli, su, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Denizli'de haklarında kayıp ihbarı verilen 2 gencin tüfekle vurulmuş cansız bedeni su kuyusunda bulundu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Denizli'de haklarında kayıp ihbarı verilen 2 gencin tüfekle vurulmuş cansız bedeni su kuyusunda bulundu - Son Dakika
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