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Denizli'de haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 8 FETÖ üyesi tutuklandı - Son Dakika

Denizli'de haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 8 FETÖ üyesi tutuklandı

15.06.2021 10:11
Denizli'de haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 8 FETÖ üyesi tutuklandı, System.String[]

Denizli'de Fetullahçı Terör Örgütüne (FETÖ) üye olmak suçundan haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 8 firari hükümlü tutuklandı.

Denizli'de Fetullahçı Terör Örgütüne (FETÖ) üye olmak suçundan haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 8 firari hükümlü tutuklandı.

Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, firari hükümlülerin bulunduğu adresler, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince belirlendi.

Operasyonda yakalanan 8 hükümlü işlemlerin ardından, cezaevine sevk edildi.

Fetullahçı Terör Örgütü, Emniyet Müdürlüğü, Cumhuriyet, Denizli, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Denizli'de haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 8 FETÖ üyesi tutuklandı - Son Dakika


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