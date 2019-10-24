Denizli'de halı hırsızlığı zanlıları yakalandı

Denizli'nin Tavas ilçesinde koleksiyoncunun evinden 7 ipek halı çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 zanlıdan 2'si tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Samanlık Mahallesi'nde eylül ayında halı koleksiyoncusunun evinden 7 ipek halının çalınması üzerine İl Jandarma Komutanlığı Suç Araştırma Timi (JASAT) ekiplerince çalışma başlatıldı.



Ekipler, güvenlik kamerası kayıtlarının incelenmesi ve teknik takibin ardından hırsızlığı gerçekleştiren şüphelilerin Ercan K. (35), Ertuğrul Y. (45) ve Hasan S.(37) olduğunu belirledi.



Düzenlenen operasyonla 3 şüpheli, halıları satmak üzereyken suçüstü yakalandı.



Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan Ercan K. ve Ertuğrul Y. tutuklandı, Hasan S. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Aralarında Hazreti Süleyman'ın tasvir edildiği el işlemesi ipek halının da bulunduğu, toplam değerinin 500 bin liranın üzerinde olduğu belirtilen halılar sahibine teslim edildi.