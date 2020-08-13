Denizli'de halı sahalara 'HES' koduyla girilecek - Son Dakika

Denizli'de halı sahalara 'HES' koduyla girilecek

DENİZLİ'de, Vali Ali Fuat Atik'in başkanlığında olağanüstü toplanan İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi, koronavirüs tedbirleri kapsamında halı sahalara HES koduyla girilmesi kararı alındı.

Denizli'de halı sahalara 'HES' koduyla girilecek, System.String[]

DENİZLİ'de, Vali Ali Fuat Atik'in başkanlığında olağanüstü toplanan İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi, koronavirüs tedbirleri kapsamında halı sahalara HES koduyla girilmesi kararı alındı.

Denizli Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi'nin Vali Ali Fuat Atik başkanlığında yaptığı toplanda, halı saha tesislerinin koronavirüs salgınına karşı belirlenen kural ve alınan tedbirlere uymaları halinde faaliyette bulunabilecekleri belirtildi. Meclisin aldığı kararlara göre, "Kovid-19 salgınına karşı alınacak tedbirlerin uygulanmasından sorumlu ve denetim ekiplerinin iletişim içinde olacağı işletmenin koronavirüs sorumlusu ve sorumluları görevlendirilmesi, tesise giren her müşterinin HES kodu ile giriş yapması, görevli bir personel marifetiyle 'Hayat Eve Sığar' mobil uygulaması üzerinden müşterilerin HES kodlarının sorgulanması ve uygulamanın onay verdiği kişilere tesislerin kullandırılması gerekmektedir. Tesise giren herkesin ateş ölçümlerinin yapılması, ateşi 38 derecenin üzerinde olanların tesislere girişine izin verilmemesi ve en yakın sağlık kuruluşuna yönlendirilecektir" denildi.


Fuat Atik, Denizli, HES, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.08.2020 00:07

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Denizli'de halı sahalara 'HES' koduyla girilecek - Son Dakika
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