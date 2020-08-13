Denizli'de halı sahalara HES koduyla girilecek - Son Dakika

Denizli Valiliği, halı sahalara HES kodu alarak girilebileceğini bildirdi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Denizli İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisinin Vali Ali Fuat Atik'in başkanlığında toplandığı ve halı saha tesislerinin belirlenen kural ve tedbirlere riayet etmeleri şartıyla faaliyetle bulunabilecekleri belirtildi.

Koronavirüse karşı dikkatli olunması istenen açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Kovid-19 salgınına karşı alınacak tedbirlerin uygulanmasından sorumlu ve denetim ekiplerinin iletişim içinde olacağı işletmenin koronavirüs sorumlusu ve sorumluları görevlendirilmesi, tesise giren her müşterinin HES kodu ile giriş yapması, görevli bir personel marifetiyle "Hayat Eve Sığar" mobil uygulaması üzerinden müşterilerin HES kodlarının sorgulanması ve uygulamanın onay verdiği kişilere tesislerin kullandırılması gerekmektedir. Tesise giren herkesin ateş ölçümlerinin yapılması, ateşi 38 derecenin üzerinde olanların tesislere girişine izin verilmemesi ve en yakın sağlık kuruluşuna yönlendirilecektir."

Tesislere maskesiz müşteri, çalışan alınmaması, antrenman ve maç haricinde maskenin kesintisiz kullanılması (N95/FFP2 maskeler kullanılmamalıdır) gerektiği belirtilen açıklamada şunlar kaydedildi :

"Tesislerdeki kişi sayısının kapalı alanlar için 6 metrekareye bir kişi düşecek şekilde sınırlandırılması ve buna ilişkin bilginin tesis girişine asılması, tesislere misafir veya izleyici kabul edilmemesi, 18 yaş altı çocuklarla birlikte en fazla bir velisinin maske takma koşuluyla tesise alınması ve veliler arasında en az 2 metre fiziki mesafe bulunacak şekilde oturma düzeni oluşturulmasını arz ederiz."